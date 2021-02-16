1 مارس الأمم المتحدة تعقد مؤتمر تعهدات استجابة لأزمة اليمن

كتبت - هند المغربي

تعقد الأمم المتحدة مؤتمر لإعلان تعهدات حول الأزمة الإنسانية في اليمن في الأول من مارس القادم ، عبر تقنية التواصل عن بعد. ويشارك في استضافة الفعالية حكومتا السويد وسويسرا.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعهدات الاستجابة للاحتياجات الماسة في اليمن، ستُعلن خلال الفعالية. وسيلقي أمين عام الأمم المتحدة خطابا في افتتاح الاجتماع الذي سيعقبه مؤتمر صحفي يشارك فيه مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ومسؤولون من السويد وسويسرا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة هذا الأسبوع حول الأوضاع في اليمن، يستمع خلالها إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

من جهة أخرى عيـّن الأمين العام، الأمريكي ديفيد جريسلي منسقا مقيما للأمم المتحدة في اليمن. وسيتولى جريسلي أيضا منصب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية.