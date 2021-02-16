وكيل تموين الأقصر يكشف تفاصيل الحملات على الأسواق بالمدن.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية على المدن المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس عبد الرازق محمد الصافى وكيل المديرية، بالمرور على المخابز البلدية والاسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفه صباحية ومسائية على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، والتى أسفرت عن تحرير عدد (49) محضر ومخالفة تموينية .

ففى إدارة تموين القرنة نجحت الحملات فى ضبط طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء ، وتحرير إجمالى عدد 11 مخالفة تموينية فى إطار خطة إحكام السيطرة على جميع الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة وخاصة تسريب السلع المدعمة من قبل الدولة ووصولها لمستحقيها، وذلك فى حملات بالإشتراك مع إدارة تموين القرنة ومحمود عبدالعال مدير الإدارة والسيد حسين محمد على مدير الرقابة والعاملين بالإدارة، حيث تم خلال المرور ضبط طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء، كما تم تحرير عدد قضيه حيازة سلعه غذائيه منتهيه الصلاحيه 80 علبه جنبه زنه ربع كيلو، وعدد 5 عدم حمل شهادة صحيه مطاعم ومقاهي، وعدد 4 قضيه عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى 11 مخالفة تموينيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة.

أما فى ديوان عام المديرية فقد قامت ادارة الرقابة التموينية بتحرير عدد 7مخالفات، شملت 3 انتاج خبز غير مطابق المواصفات و1 عدم وجود قائمة و2 انتاج خبز نقص وزن و1 عدم وجود سجل الزيارات، وتحررت المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة، وفى إدارة تموين الطود قامت الإدارة بتحرير عدد 5 مخالفات شملت محضر توقف وجصر مبيهات و2 انتاج خبز غير مطابق المواصفات و1 عدم وجود ميزان حساس و1 عدم نظافة ادوات العجين، كما قامت إدارة تموين مركز ومدينة الزينيه بحملة تموينية تم خلالها تحرير عدد 7 مخالفات تموينيه، وهى عدد 4مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و2 عدم نظافة ادوات العجين و1 عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وتحررت المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة.

كما قامت ادارة تموين اسنا بقيادة بالمرور على الأسواق والمحلات العامة والمخازن، وأسفر المرور عن تحرير عدد 6 مخالفات تموينية شملت ضبط عدد 5 طن سكر سائب +عدد 2,5 طن أرز سائب بدون فواتير داخل أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية المرخصة وتم ضبط الكمية و التحفظ عليها وتم تحرير المحضر القضائى اللازم، وضبط عدد 3جركن زيت طعام سعة الجركن 20 لتر مجهولة المصدر، وبدون فواتير داخل أحد المخازن الغير مرخصة، وعدد 1 محضر عدم ترخيص لمخزن مواد غذائية، وعدد 1 محضر غلق تاجر تموين فى مواعيد العمل الرسمية وبدون عذر، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار وتحررت المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة، وتم إطلاق حملة على الأسواق بمدينة أرمنت، والتى أسفرت عن ضبط عدد 10 كرتونه زيت سندباد كل كرتونه بداخلها 12 عبوه زنه العبوه واحد لتر داخل محل بدون ترخيص، وضبط عدد 4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 2 مخالفه عدم وجود شهاده صحية، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما قامت مديرية التموين بحملة بقيادة المهندس عبدالرازق محمد الصافى وكيل المديرية، وبرفقته رفاعى أحمد سليم وأحمد محمود ربيع المفتشون بالمديرية، بعمل حملة مشتركة مع مفتش الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك بشأن مراجعة أعمال مستودعات الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر قضائى لتاجر دقيق بلدى مستودعات بدائرة بندر الاقصر لاستيلائه كمية دقيق قدرها 3070 كيلوجرام وأصبح مطالباً بمستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة بمبلغ وقدره 17806 جنيها، كما تم المرور على مشروع جمعيتى بدائرة بندر الاقصر وأسفر المرور عن تحرير عدد 4 عدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينية، وعدد 2 عدم ممارسة النشاط التموينى فى مواعيد العمل الرسمية، وتم عمل المحاضر القضائية اللازمة والعرض على النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.



جانب من ضبط المخالفات التموينية بمحلات الاقصر



حملات تموينية بالاقصر