اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى أبعد نقطة بالصعيد ستحصل على خدمة مثل القاهرة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 ص
وزير الكهرباء: أصغر قرية فى أبعد نقطة بالصعيد ستحصل على خدمة مثل القاهرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف أن يحصل المواطن الموجود فى أصغر قرية بأبعد نقطة بمحافظات الصعيد على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، بدون التعرض لانخفاض الجهد الذى يتسبب فى مشاكل كثيرة.
 
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، موكدا أن الرئيس يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير بنفسه.
 
وأضاف شاكر، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

الوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة