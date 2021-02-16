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وزير الدفاع العراقى: نؤكد على محاسبة الجهة الواقفة خلف هجوم أربيل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:34 م
وزير الدفاع العراقى: نؤكد على محاسبة الجهة الواقفة خلف هجوم أربيل الجيش العراقى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون: أجريت مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول هجوم أربيل الإرهابي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضاف وزير الدفاع العراقي: نؤكد على محاسبة الجهة التي تقف خلف هجوم أربيل.

وتابع وزير الدفاع العراقي: ناقشت مع وزير الدفاع الأمريكي استمرار التعاون المشترك فيما يتعلق بالجهد الجوي وتدريب المقاتلين، وقال وزير الدفاع العراقي: ناقشت مع وزير الدفاع الأمريكي استمرار العمليات العسكرية للقضاء على بقايا داعش.
 

وفى وقت سابق، أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى دعم الحلف للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.

من جانبه أدان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي  الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أربيل شمالي العراق، وقال وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في دفاعهم عن سيادة بلادهم.


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