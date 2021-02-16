وزير الدفاع الأمريكي يؤكد في اتصال بنظيره العراقي الالتزام بدعم استقرار العراق

كتب أحمد عرفة

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في اتصال بنظيره العراقي الالتزام بدعم استقرار العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت قناة العربية أعلنت فى وقت سابق نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تأكيده، أن هناك اتصالات على مستوى عال مع الدفاع العراقية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: سيكون هناك موقف أمريكي وفق نتائج التحقيقات بهجوم أربيل، وتابع المسؤول: حريصون على حماية جنودنا ومواطنينا في العراق. مستطردا: سنعطي القيادة الأميركية والرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة خيارات للرد.