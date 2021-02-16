اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد في اتصال بنظيره العراقي الالتزام بدعم استقرار العراق

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:36 م
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد في اتصال بنظيره العراقي الالتزام بدعم استقرار العراق لويد اوستن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في اتصال بنظيره العراقي الالتزام بدعم استقرار العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت قناة العربية أعلنت فى وقت سابق نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تأكيده، أن هناك اتصالات على مستوى عال مع الدفاع العراقية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: سيكون هناك موقف أمريكي وفق نتائج التحقيقات بهجوم أربيل، وتابع المسؤول: حريصون على حماية جنودنا ومواطنينا في العراق. مستطردا: سنعطي القيادة الأميركية والرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة خيارات للرد.


أربيل

العراق

ازمه العراق

الخارجيه العراقيه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة