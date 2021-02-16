وزير الخارجية الألمانى: المشاركة العسكرية فى الساحل الإفريقى لا تزال ضرورية

كتب أحمد عرفة

قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إن المشاركة العسكرية في الساحل لا تزال ضرورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات المسحلة وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.

وقال ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) "نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وابرز تنظيم تم استهدافه "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، "فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى".