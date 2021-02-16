وزير التعليم: اللغة العربية يتحدث بها 450 مليون شخص والأكثر انتشارا عالميا

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللغة العربية تعد لغة رسمية لأكثر من 25 دولة وتتركز هذه الدول في قارة آسيا وأفريقيا ويتحدث بها حوالي 450 مليون شخص حول العالم لذلك فهى اللغة الخامسة عالمياً من حيث معدل الانتشار والاستخدام، متابعا: اعرف المزيد، سجل الآن مجاناً على موقع بنك المعرفة المصري.