اليوم السابع
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وزير إعلام اليمن: ندعو دول البحر الأحمر للعب دورا بملف صافر لتجنب كارثة محتملة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:19 م
وزير إعلام اليمن: ندعو دول البحر الأحمر للعب دورا بملف صافر لتجنب كارثة محتملة معمر الاريانى
كتب أحمد عرفة

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اتهم معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمني، الميليشيات الحوثية بالتلاعب بملف ناقلة النفط صافر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الإعلام اليمني، إن الحديث عن انفراجة في ملف صافر تضليل للمجتمع الدولي، موضحا أن الحوثيين يستخدمون ملف صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف وزير الإعلام اليمنى: ندعو دول البحر الأحمر للعب دور بملف صافر لتجنب الكارثة المحتملة.

وتابع وزير الإعلام اليمنى: الميليشيات الحوثية تستخدم ملف صافر للضغط ولانتزاع مكاسب سياسية.

 

 


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