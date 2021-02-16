وزيرة الصحة:نستهدف 6400 من مقدمى الخدمة الطبية ضمن برامج هارفارد التعليمية

كتب وليد عبد السلام

استعرضت وزيرة الصحة والسكان، فرص حصول الأطباء على الدراسات العليا فى الماضى والتى كان يحصل عليها حوالى 55 % فقط من الأطباء، بالإضافة إلى مدة زمنية من 7 إلى 8 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل (مساعد أخصائي)، مؤكدة أنه بعد تفعيل نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبى بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، كما يمكن للطبيب الحصول على مؤهل (أخصائي) خلال من3 إلى 5 سنوات.



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى بمحافظة الإسماعيلية.



وأشارت الوزيرة إلى أن التكليف فى برنامج الزمالة المصرية يكون على تخصص معين، مضيفة أنه تم إنشاء أول منصة تعليم إلكترونية (LMS)بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال بنك المعرفة بتكلفة 30 مليون جنيه، لإتاحة برامج التدريب بالزمالة المصرية لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، كما تم اعتماد الكثير من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الالكترونية للتعليم الطبي، حيث وصل عدد المتدربين فى عام 2020 إلى 3593 طبيبًا من إجمالى 6200 طبيب مستهدف خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى 6986 طبيبًا تم قبولهم للتدريب، كما تم زيادة السعة التدريبية إلى 2515 من ضمن 35777 مستهدف خلال 7 سنوات.



وتابعت الوزيرة أنه تم تدريب 800 من مدربى الزمالة المصرية على مهارات التعليم والتدريب الطبى من إجمالى 3200 مستهدف، بالتعاون مع كلية طب هارفرد الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب 800 على الأبحاث الإكلينكية من إجمالى 3200 مستهدف، وذلك على مدار 4 أعوام بتكلفة حوالى نصف مليار جنيه، كما تم تدريب أكثر من الف طبيب وصيدلى بالتعاون مع جامعة هارفرد فى الفترة من شهر يوليو 2020 حتى الان، مضيفة أنه تم إيفاد أطباء الاسرة إلى المملكة المتحدة البريطانية فى بعثات تدريبية بتكلفة 8 ملايين جنيه.



ولفتت الوزيرة إلى أنه تم ترشيح 15 من مقدمى الخدمة الطبية للحصول على درجة الماجستير من كلية طب جامعة هارفارد من أصل 60 طبيبًا، مضيفة أن تم إدراج أكثر من 12 ألف طبيب فى المنظومة الصحية أثناء جائحة فيروس كورونا فى الفترة من سبتمبر 2019 حتى الان، ليعملوا فى المستشفيات بالتوازى مع متابعة الدراسة ببرنامج الزمالة المصرية.

