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وزارة الصناعة: شطب السجل الصناعى لشركة بيراميدز جروب للاستثمار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:02 ص
وزارة الصناعة: شطب السجل الصناعى لشركة بيراميدز جروب للاستثمار الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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نشره الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 يوم 16 فبراير 2021 قرار وزاره الصناعه والتجاره بشطب شهادة السجل الصناعي رقم 33 166 لسنه 2008 الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لصالح شركه مصر بيراميدز جروب للاستثمار وذلك لالغاء الترخيص الصناعي الصادر لها بناء على طلبها لدمجها مع شركه بيراميدز للتجميل.
 
 
ونص القرار في مادته الثانية، وعلى الهيئه العامه للتنميه الصناعيه اخطار الممثل القانوني للشركه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
 
 
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