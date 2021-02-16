وزارة الصحة: فحص 12 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم متابعة وعلاج حوالى 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتى والصحة الإنجابية بتكلفة 610 ملايين جنيه.



وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم العمل بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفى فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و 28 مركز متخصص للعلاج، وبلغ عدد الفرق العاملة بالمبادرة 4098.



وقالت الوزيرة إن البنية التحتية للعمل بالمبادرة شملت تجهيز 10 معامل باثولوجي، و10 أجهزة "ماموجرام"، و21 جهاز تحليل باثولوجي، و10 أجهزة سونار، وذلك بتكلفة إجمالية للمبادرة 610 ملايين جنيه،.



ولفتت إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إن تكلفة العلاج عن المرحلة الأولى تزداد فى حالة الاكتشاف فى المرحلة الثانية تزداد بنسبة ٣٢٪، والمرحلة الثالثة بنسبة 95٪، والمرحلة الرابعة بنسبة 109٪، كما يساهم فى انخفاض معدل ارتداد الأورام لمراحل الثالثة والرابعة من 34% و25%، إلى 10%و%15، وانخفاض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات نسب الشفاء إلى 90%.

