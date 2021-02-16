والدة طفل عقره كلبان بكرداسة لـ"اليوم السابع": مالكهما أمرهما بمهاجمة ابنى

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت والدة الطفل الذي تعرض لهجوم من جانب كلبين شرسين، بمنطقة المتعمدية في كرداسة، عن تفاصيل الحادث، فقالت إن ابنها "مؤمن"، يبلغ من العمر 6 سنوات، خلال عملها بمحل مجاور لمنزلها، طلب منها نقودا لشراء حلوى من محل تجارى مجاور، وخلال سيره بالشارع، تعرض لهجوم من جانب كلبين، ملك شاب كان يقف بهما بناصية الشارع.

أضافت سعاد محمد، خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، أنه بعد مرور ما يقرب من 10 دقائق، فوجئت بعدد من الأشخاص يحضرون إليها حاملين ابنها، غارقا فى دمائه، فاعتقدت أنه تعرض لحادث سيارة، إلا أن شابا أخبرها بأنه تعرض لهجوم من جانب كلب شرس، وعلى الفور سارعوا لنقله إلى مستشفى قصر العيني.

وقالت إنها كانت تعتقد أن ابنها سيحصل على المصل الخاص بعقر الكلب، إلا أنها اكتشفت إصابته بجروح خطيرة بأنحاء جسده، خاصة برأسه، وتم إجراء عملية جراحية له، ومن المنتظر إجراء عملية جراحية أخرى.

وذكرت أن ابنها أخبرها عقب استقرار حالته الصحية، بأنه خلال سيره بالشارع، فوجئ بشاب يقف وبصحبته كلبين، طلب منهما مهاجمته، فحاول الهرب منهما، إلا أن الكلبين لاحقاه، وهاجماه بشراسة، حتى تدخل عدد من الأشخاص وأنقذوه.

وطالبت والدة الطفل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم مالك الكلبين، بعد أن كاد يقتل ابنها نتيجة الهجوم الذي تعرض له.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد تعرض طفل لعقر من جانب كلب في منطقة المعتمدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستماع لأقوال والدة الطفل، وتحديد هوية مالك الكلبين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.