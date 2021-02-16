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واشنطن: نواصل جهودنا لمواجهة الوجود الإيرانى فى العراق

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:42 م
واشنطن: نواصل جهودنا لمواجهة الوجود الإيرانى فى العراق العراق
كتب أحمد عرفة

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أكد ريتشارد ميلز نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة تمسك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة جهودها لمواجهة الوجود الإيراني في العراق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة ، إن مشكلة المليشيات التي تعمل بدعم إيراني، وما وصفه بعمل إيران على "زعزعة الاستقرار في العراق"، موضحا أن المجموعات الموالية لطهران تسعى لتقويض ثقة المجتمع بالسلطة على أبواب الانتخابات التي سيشهدها العراق في أكتوبر المقبل، وتمنع العراقيين من الحصول على مساعدات اقتصادية واستثمارات.

ولفت نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة ، إلى أن للولايات المتحدة أولويات أخرى في العراق، بما فيها تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية ومساعدة السلطات في توفير الدعم الفني المطلوب للعملية الانتخابية، إلى جانب مساعدة بغداد في معالجة مشاكلها الاقتصادية، لاسيما في ظل تبعات جائحة كورونا.

وجدد نائب المندوب الأمريكي استعداد واشنطن لتقديم كل المساعدات اللازمة لسلطات إقليم كردستان العراق في التحقيق بملابسات القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة مطار مدينة أربيل عاصمة الإقليم، حيث قاعدة عسكرية أمريكية أسفر عن مقتل متعاقد مدني وجندي أمريكي وإصابة عدد من الخبراء الأمريكيين.


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