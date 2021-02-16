هوس كورونا.. مترو: بريطانية تتناول البول 4 أيام للتعافى من الفيروس

ندى سليم

كشف تقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية، عن حقيقة تناول البول في العلاج من فيروس كورونا، بعد أن أقدمت إحدى الأمهات ببريطانيا على تناول البول برفقة أطفالها الصغار، أملا في التعافى من مضاعفات الفيروس التاجى.



بريطانية تتناول البول الخاصة بها لمدة 4 ايام للتعافى من كورونا

وقالت الأم البريطانية إنها تناولت البول برفقة أطفالها لمدة 4 أيام، بعد مشاهدة فيديو حول مواقع التواصل الاجتماعى يؤكد فاعلية تناول البول في التعافى من فيروس كورونا ومضاعفاته الخطيرة، بعد أن أوصتها إحدى صديقاتها بفعاليته في الشفاء من أعراض فيروس كورونا.

وأشارت الأم البريطانية التي رفضت ذكر اسمها، أنها كانت تقوم بتناول البول الخاص بها كل صباح للعلاج من الفيروس، حيث زعمت أن تناول جرعات التطعيم يشكل خطرا على حياة أطفالها، بالإضافة إلى ثقتها بالعلاجات التقليدية من الشفاء من الأمراض المختلفة.



تناول البول صباحا أحدث الشائعات حول كورونا

يأتى ذلك بعد أن اعلنت السلطات الصحية البريطانية عن إطلاق حملات مختلفة تكشف الخرافات والشائعات التى أطلقت مؤخرا حول علاجات كوفيد 19 الوهمية، التى تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

فى حين أكد أنتوني هارندن، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) ، بأنهم واجهوا مشكلة في الوصول لاقناع بعض المواطنين بسلامة جرعات اللقاحات، نظرا لبعض الآراء التي تهاجم حملات التطعيمات المنتشرة في البلاد.

وأكد أن الشائعات والمعلومات المضللة التي تم تداولها على الإنترنت تهدف إلى تخويف الناس المواطنين، ونشر الخرافات التي تتعلق بطرق العلاج من الفيروس التي قد تكون مضرة على الصحة العامة، مثلما أعلنت بعض الصفحات عبر موقع الفيسبوك أن استنشاق البخار من خلال الفم والأنف يمكن أن يقتل الفيروس قبل أن يصل إلى الرئتين.