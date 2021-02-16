اليوم السابع
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"هؤلاء هم الإخوان".. أحدث إصدارات وزارة الأوقاف وهيئة الكتاب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:38 م
"هؤلاء هم الإخوان".. أحدث إصدارات وزارة الأوقاف وهيئة الكتاب أحدث إصدارات وزارة الأوقاف وهيئة الكتاب
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور كتاب "هؤلاء هم الإخوان" من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير، لافتة إلى أنه الإصدار الرابع والعشرون.
 
وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الكتاب يتناول من خلال عدة مقالات وشهادات تاريخية بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء، تاريخهم فى الخيانة لأوطانهم، والعمالة لأعدائها، وعدم إيمانهم بالوطن أو الدولة الوطنية، واستحلالهم التخريب والهدم وإراقة الدماء.
 
ويبّين أن هذه الجماعة حيث حلّت جاء معها الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات، وأنهم لا يوفون بعهد ولا وعد، نقاضون للعهود والمواثيق، حتى صارت التقية أخص صفاتهم، ونقض العهود أبرز سماتهم.
 
كما يوضح الكتاب أن هذه الجماعة حاولت مرارًا وتكرارًا تغيير جلودها مخاتلة ومخادعة، لكنها لم تغير يومًا منهجها ولا خطها الثابت في العمالة والخيانة، فمصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن ، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة.

هؤلاء هم الإخوان

مؤلفات وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

اخبار الأوقاف

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