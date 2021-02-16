اليوم السابع
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نشر معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:08 م
نشر معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار.. صور معدات شفط مياه الأمطار
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت شركتي الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة معدات شفك مياه الامطار بالشوارع والميادين، بالتزامن مع التقلبات الجوية، استعدادا لشفط مياه الأمطار المتوقع سقوطها.
 
وفى السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بكافة الأنحاء بالجمهورية، حيث بداية حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء.
 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
 
وأشارت هيئة الأرصاد أن سرعة الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تتراوح بين 35 - 40 عقده، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تتراوح بين 45 - 60 عقدة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقدة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقدة، وشمال الصعيد بين 40 - 50 عقدة، وجنوب الصعيد بين 35 - 40 عقدة.
 
ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
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معدات شفط المياه

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معدات شفط المياه فى شوارع القاهرة 
 
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