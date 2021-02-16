ملك الأردن يوجه بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين

وكالات

أمر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الجهات المعنية بالمباشرة فى تنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وأشاد بـ"رفاق السلاح" العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام.