مقرر "القومي للسكان" السابق: معدل الوفيات فى مصر ثابت ولا يتناسب مع المواليد

إبراهيم سعيد

قال الدكتور أحمد حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن خطورة الزيادة السكانية، حيث إن ولادة أكثر من مليون طفل خلال العام الواحد خطر كبير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الدريني، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن زيادة عدد السكان مليونًا سنويًا كأنك تولد دولة داخل دولة.

ولفت إلى أن معدل الوفيات في مصر ثابت، وهو نصف مليون، ولا يتناسب مع عدد المواليد السنوي، متابعًا: "خلال الأعوام السابقة كانت تتم ولادة أكثر من 2 مليون طفل، ولكن الآن رغم التحسن في معدل المواليد وانخفاضه، إلا أنه أقل من طموح الدولة المصرية".

وتابع: "نحتاج أن نزيد قليلًا من معدل التحسن في انخفاض المواليد، ولو تم العمل على هذا الأمر بشكل صحيح خلال العشر سنوات القادمة، ستصل الدولة المصرية لطموحها بالنسبة لمعدل المواليد أمام معدل الوفيات".

واستطرد: "إذا اكتفى كل شخص بطفلين، كما قال الرئيس السيسي في مؤتمر اليوم، ستتحسن حياة المواطنين من حيث توفر الموارد وضمان حياة كريمة وصحية من جميع المناحي".