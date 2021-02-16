مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر الكونغو، مما أسفر عن عشرات الضحايا الأبرياء.
وعبرت مصر، حكومةً وشعباً، - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الصادقة بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها جنباً إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارةالثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:42 ص
وزارة الخارجية - أرشيفية
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أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر الكونغو، مما أسفر عن عشرات الضحايا الأبرياء.
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