اليوم السابع
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مصرع 32 شخصا جراء سقوط حافلة بقناة مياه فى الهند

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:48 ص
مصرع 32 شخصا جراء سقوط حافلة بقناة مياه فى الهند سقوط حافلة فى المياه ـ صورة أرشيفية
نيودلهي (أ ش أ)

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لقي 32 شخصا حتفهم اليوم الثلاثاء، إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم من أحد الجسور في قناة مياه بمقاطعة "سيدهي" في ولاية "ماديا برديش" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الحافلة كانت تقل نحو 60 شخصا وقت وقوع الحادث، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من غرق عدد آخر، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفى وقت سابق، لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون إثر تصادم عدة سيارات على طريق مومباى-بوني السريع بالقرب من مدينة "خوبولي" في مقاطعة "رايجاره" بولاية "ماهراشترا" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما اصطدمت عدة سيارات مسرعة وشاحنة ببعضها على الطريق السريع.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 


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