اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارته بقطار أثناء عبوره شريط سكة حديد بالبحيرة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:42 م
مصرع سائق فى حادث تصادم سيارته بقطار أثناء عبوره شريط سكة حديد بالبحيرة حوادث القطارات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى منذ قليل سائق مصرعه إثر اصطدام سيارته بأحد القطارات أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمركز رشيد فى البحيرة، حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأحد قطارات "رشيد - الإسكندرية" أثناء عبورها خط السكة الحديد أمام كوبرى العمدة بمدخل رشيد، ما أدى إلى مصرع سائق السيارة النقل .

وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة القيادات الأمنية بمركز رشيد، كما هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لمواجهة أى أحداث طارئة، وجارى رفع أثار الحادث لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اصطدام قطار

سيارة نقل

مركز رشيد

محافظة البحيرة

امن البحيرة

حوادث البحيرة

حوادث القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة