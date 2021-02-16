مصرع سائق فى حادث تصادم سيارته بقطار أثناء عبوره شريط سكة حديد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى منذ قليل سائق مصرعه إثر اصطدام سيارته بأحد القطارات أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمركز رشيد فى البحيرة، حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأحد قطارات "رشيد - الإسكندرية" أثناء عبورها خط السكة الحديد أمام كوبرى العمدة بمدخل رشيد، ما أدى إلى مصرع سائق السيارة النقل .

وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة القيادات الأمنية بمركز رشيد، كما هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لمواجهة أى أحداث طارئة، وجارى رفع أثار الحادث لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.