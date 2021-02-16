اليوم السابع
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مركز التنبؤ بوزارة الرى يحذر من أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:42 م
مركز التنبؤ بوزارة الرى يحذر من أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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حذر مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، مطالباً بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار.
 
أوضح المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسواحل الدلتا والتى تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء و قد تصل إلى القاهرة.
 
وتشير التوقعات إلى أن حركة الرياح نشطة إلى قوية اليوم على أغلب الأنحاء تصل لمستوى العاصفة ليلًا على الساحل الشمالى الغربى يصاحبها إثارة واسعة للرمال بالمناطق الداخلية تؤدى إلى تدنى مستوى الرؤية على بعض الطرق الصحراوية خاصًة بوسط وجنوب البلاد.
 
وتتشكل السحب على المناطق الشمالية يصاحبها هطول أمطار غزيرة على مدن الساحل الشمالى و شمال الدلتا تُصحب بالرعد أحيانًا مع هطول البَرَد، تمتد بشدة متفاوتة لباقى مناطق الدلتا و القاهرة و شمال سيناء قد تغزر على بعض هذه المناطق أحيانًا مع هطول متفرق للبَرَد، كما تصل بشكل أقل لمناطق متفرقة من منطقة القناة و شمال الصعيد، وتبدأ فرصة تساقط الثلوج ليلًا على أجزاء من مرتفعات جنوب سيناء و غرب خليج السويس.
 
كما تنخفض الحرارة بشكل ملموس و يكون الشعور بالطقس شديد البرودة نهارًا بالمناطق الشمالية، بارد بوسط البلاد و مائل للبرودة جنوبًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، قارس البرودة على المناطق الصحراوية و الجبلية.
 
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة و تصبح شديدة الاضطراب ليلًا و حالة البحر الأحمر مضطربة.

وزارة الرى

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