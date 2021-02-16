اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:38 م
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مرفق معديات بورسعيد - بورفؤاد يواصل نقل المواطنين رغم سوء الطقس.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:48 م
مرفق معديات بورسعيد - بورفؤاد يواصل نقل المواطنين رغم سوء الطقس.. صور مرفق معديات بورسعيد وبورفؤاد
بورسعيد - محمد فرج

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يواصل مرفق معديات مدينتى " بورسعيد / بورفؤاد " العمل لنقل المواطنين من أهالى المدينتين، فضلا عن جميع السيارات والمركبات القادمة من المحافظات المجاورة، متجهين من وإلى " بورسعيد / بورفؤاد " رغم سوء الأحوال الجوية، التى تتعرض لها البلاد .

وقال مصدر ملاحى بهيئة قناة السويس، أن مرفق المعديات الذى يربط بين بورسعيد بورفؤاد، يعمل على مدار الـ  24 ساعة لنقل المواطنين بكامل طاقته، رغم اضطراب سطح البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار ، فضلا عن سرعة الرياح  .

وتابع المصدر: نعمل كمرفق حيوى وخدمى لنقل المواطنين وجميع السيارات وخاصة فى حالات الطوارئ،  مؤكدا أن توقف المرفق يكون في حالة وجود الشبورة الكثيفة، وعدم وضوح الرؤية حفاظا على المواطنين  .

ومن جهة أخرى، أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر استقبال 3 سفن ، وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

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