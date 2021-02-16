مد فترة تلقى طلبات المرحلة الثانية لتعويضات متضررى النوبة حتى 3 مارس

نور علي - نورا فخري

قرر المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة، مد الفترة المقررة لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض من أهالى النوبة لتنتهى فى 3/3/2021.

يأتى قرار الوزير بالمد نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقى طلبات تحديد الرغبة المنتشرة فى محافظة أسوان، وأيضًا استجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

ويذكر أن اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم خلال المرحلة الأولى بداية من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.