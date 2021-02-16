محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار

دمياط معتز الشربينى

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت اليوم الثلاثاء، إذ تابعت "المحافظ" تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة.

وجهت "محافظ دمياط" باستمرار تنفيذ هذه الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة، وانتشار المعدات والأطقم الفنية بكافة الشوارع والميادين، لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة ورفع تجمعات المياه أولاً بأول.

وأشارت "المحافظ" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تحقيق التنسيق مع كافة الجهات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.