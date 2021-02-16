محافظ المنوفية يطلق اسم الشهيد أحمد جميل على مدرسة كفر أبنهس

المنوفية- محمود شاكر

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد أحمد جميل محمد إبراهيم على مدرسة كفر أبنهس الابتداية الجديدة بمركز قويسنا، والذى قد استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطنى تخليداً لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية.

وقد أوضح محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.

جدير بالذكر أن الشهيد أحمد جميل محمد إبراهيم ابن قرية كفر أبنهس بمركز قويسنا، متزوج ويبلغ من العمر 23 عاما ولديه طفلة عمرها تسعة أشهر ووالده يعمل موظف ووالدته ربة منزل ولديه شقيق واحد .