محافظ الغربية يفتتح ملعبين بمركز قطور بتكلفة 1.5 مليون جنيه

الغربية - عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم الثلاثاء، ملعبين لكرة القدم بمركز ومدينة قطور، وذلك بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وهانى مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور.

بدأ محافظ الغربية، بافتتاح ملعب النجيل الصناعى بمركز شباب قطور، والذى تم تجديده من خلال إحلال وتجديد النجيل الصناعى، رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وأوضح مدير المديرية أن الملعب مقام على مساحة 3.46 × 25 متر، وتم تجديده بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه، لخدمة أهالى المدينة والقرى المجاورة.

وفى السياق ذاته، افتتح المحافظ ملعب مركز شباب قرية دماط والمقام على مساحة 50*30 متر، والذى تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية 887 ألف جنيه لخدمة أبناء القرية .

وأكد الدكتور رحمى أن الدولة والمحافظة حريصة كل الحرص على دعم الأنشطة الرياضية خاصة فى القرى، إيمانًا بأهمية الرياضة فى تربية النشء وحقهم فى اللعب وممارسة النشاط الرياضي .