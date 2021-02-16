محافظ السويس يأمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار

السويس- سيد نون

أصدر اليوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة.

وأكد محافظ السويس، علي المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه في أي مكان يتم الحاجة لذلك به، وضرورة التنسيق والعمل والاستعداد داخل جميع أحياء المحافظة لمواجهة الطقس السئ المتوقع.

وكلف عبدالمجيد صقر، إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ .

كما كلف المحافظ إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية، لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد، والاستجابة لأى بلاغات ترد للغرفة .

وناشد المحافظ المواطنين عند سقوط الأمطار، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع، حفاظا علي أرواح المواطنين .