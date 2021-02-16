محافظ البحيرة يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أهمية الإجراءات الاستباقية التى تم اتخاذها مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة لمواجهة الأمطار التى تشهدها المحافظة، وذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية ومتابعته المستمرة للجهود المبذولة لمواجهة موجة الامطار التى تشهدها المحافظة .

وتم على الفور انتشار كافة المعدات والأطقم بالمناطق والتدخل السريع للحد من آثار موجة الأمطار ورفع كافة التراكمات بالشوارع والميادين بالمدن والقرى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة منذ صباح اليوم والتى يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار متوسطة وغزيرة.

وأكد استمرار العمل وتمركز جميع المعدات والاستنفار التام ومتابعة كافة قطاعات المحافظة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة ورفع أى تراكمات للمياه أولاً بأول، وكذا الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين وتوجيه فرق الطوارئ للعمل حلها على الفور مع استمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع مهيباً بالمواطنين بالالتزام بكافة الإرشادات التى تم التنوية عنها لحين الانتهاء من الأعمال.