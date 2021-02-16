مجهولون يقتلون سائقا بالرصاص داخل سيارته على طريق "السويس - القاهرة"

وأفادت التحريات الأمنية، بأن المجني عليه "محمود. س.م" 43 سنة، أصيب بطلق ناري بالكتف إذ أطلق عليه مجهولين النار خلال قيادته سيارته بمنطقة الرست بطريق "السويس –القاهرة"، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى خاص بناء على رغبته، إلا أنه توفي عقب وصوله.

وباشرت نيابة فيصل والجناين التحقيق في الواقعة، بإشراف المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس، وانتقل أحمد الشناوي وكيل النائب العام لموقع الحادث بالكيلو 65 بطريق السويس_ القاهرة، لإجراء معاينة، وعثر على فوارغ الطلقات النارية التي أطلقت على السائق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم، كما طلبت فحص الهاتف المحمول وبيان المكالمات التي جرت قبل الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.