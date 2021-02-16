اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:52 م
خالد صلاح
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مجهولون يقتلون سائقا بالرصاص داخل سيارته على طريق "السويس - القاهرة"

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:53 م
مجهولون يقتلون سائقا بالرصاص داخل سيارته على طريق "السويس - القاهرة" إطلاق نار - أرشيفية
السويس_ سيد نون

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لقي سائق في السويس مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري، خلال سيره على طريق "السويس- القاهرة"، وجرى نقل الجثة للمشرحة، حيث تلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سائق بطلق ناري ووفاته عقب وصوله لمستشفى خاص بطريق "القاهرة – الإسماعيلية".

وأفادت التحريات الأمنية، بأن المجني عليه "محمود. س.م" 43 سنة، أصيب بطلق ناري بالكتف إذ أطلق عليه مجهولين النار خلال قيادته سيارته بمنطقة الرست بطريق "السويس –القاهرة"، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى خاص بناء على رغبته، إلا أنه توفي عقب وصوله.

وباشرت نيابة فيصل والجناين التحقيق في الواقعة، بإشراف المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس، وانتقل أحمد الشناوي وكيل النائب العام لموقع الحادث بالكيلو 65 بطريق السويس_ القاهرة، لإجراء معاينة، وعثر على فوارغ الطلقات النارية التي أطلقت على السائق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم، كما طلبت فحص الهاتف المحمول وبيان المكالمات التي جرت قبل الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

 

 


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