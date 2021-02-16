اليوم السابع
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مجمع الإسماعيلية الطبى.. صرح عالمى من أجل صحة المصريين.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:11 ص
مجمع الإسماعيلية الطبى.. صرح عالمى من أجل صحة المصريين.. إنفوجراف مجمع الإسماعيلية الطبى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، فعاليات افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات فى قطاع الصحة.

 يضم المجمع، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة فى التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل المخطط إنشائها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

مجمع الإسماعيلية الطبى
مجمع الإسماعيلية الطبى

 

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبى 9 مبان تخصصية، بلغت تكلفته 550 مليون جنيه، كما يقدم مختلف التخصصات من خلال 23 قسما، كما يقدم 2300 خدمة طبية من خلال 66 منشأة، وتبلغ الطاقة السريرية: 286 سريرًا داخليًا و64 سريرا رعاية مركزة، ويخدم المجمع مليونا و150 ألف مواطن.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع الطبى 12 مستشفى و20 مركزًا صحيًا و34 وحدة صحية و32 حضانة و13 غرفة عمليات.

 

 


السيسى

مجمع الاسماعيليه الطبى

التامين الصحى

وزيرة الصحة

التامين الصحى الشامل

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