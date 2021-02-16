اليوم السابع
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ماذا حققت مصر فى قطاع الصحة؟.. هالة زايد تجيب.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:12 م
ماذا حققت مصر فى قطاع الصحة؟.. هالة زايد تجيب.. إنفوجراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، خلال عرضها لاستراتيجية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى بمحافظة الإسماعيلية، أبرز هذه الإنجازات التي حققتها الدولة.

 

ماذا حققت مصر فى قطاع الصحة
ماذا حققت مصر فى قطاع الصحة

 


السيسى

مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة

هالة زايد

إنجازات وزارة الصحة

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