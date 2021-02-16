اليوم السابع
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كيف يساعد الكاكاو فى تعزيز وتنشيط الذاكرة لدى كبار السن؟

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 م
كيف يساعد الكاكاو فى تعزيز وتنشيط الذاكرة لدى كبار السن؟ هل يساعد الكاكاو فى تعزيز الذاكرة لدى كبار السن أرشيفية
كتبت مروة هريدى

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أظهرت تجربة إكلينيكية أن اتباع نظام غذائى مكمل بفلافانول الكاكاو وهى مركبات طبيعية موجودة فى حبوب الكاكاو، مفيدة لتحسين وتنشيط الذاكرة لدى كبار السن، وذلك في دراسة نشرتها مجلة "Scientific Reports" العلمية.

 

الكاكاو وكبار السن
 

قام باحثون من جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك بإجراء تجربة على 211 شخصًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا استمرت لمدة 12 أسبوعًا، حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات حصلت على مستويات مختلفة من المكملات التى تحتوى على مادة فلافانول الموجودة بحبوب الكاكاو وذلك فى شكل كبسولات، وخضع المشاركون لسلسلة من الاختبارات المعرفية لتقييم مستوى تفكيرهم وذاكرتهم قبل وبعد الدراسة على حد سواء، كما خضعت مجموعة فرعية من المشاركين بالدراسة لفحص بالرنين المغناطيسى لقياس تدفق الدم فى الدماغ لديهم.

وجد الباحثون فى نهاية الدراسة، أن أداء الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنى بالفلافانول أفضل، حيث تحسن لديهم الأداء الإدراكى أكثر من نظائرهم الذين تناولوا دواء وهميا، إلا أنهم لم يجدوا علاقة بين تناول الفلافانول وتحسين الذاكرة عند خضوع المشاركين لاختبار تدفق الدم إلى منطقة الدماغ بعد 12 أسبوعًا من الدراسة.

 

 

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان كولهاس المديرة بمركز أبحاث الزهايمر فى المملكة المتحدة إن هذه التجربة الصغيرة تُسلط الضوء على بعض التأثير المحتمل لمادة الفلافانول الموجودة فى حبوب الكاكاو فى تعزيز الإدراك والذاكرة لدى كبار السن خلال فترة زمنية قصيرة، ولكنها أشارت إلى أن الأمر يستدعى القيام بالمزيد من الأبحاث على نطاق واسع لتأكيد هذا تأثير النظام الغذائى الغنى بالفلافانول على تنشيط الذاكرة فى سن الشيخوخة.

وأكد الباحثون أن هذه الدراسة لم تبحث فى الخرف وما إذا كان هناك تأثير لاتباع نظام غذائى غنى بالكاكاو فى منع أو تأخير ظهور علامات الخرف لدى كبار السن، كما أنه من المعروف أن حبوب الكاكاو أساس الشيكولاتة ومع ذلك لم تشر هذه الدراسة إلى أن تناول الشيكولاتة مفيد لصحتنا المعرفية.


الزهايمر

الخرف

اعراض الزهايمر

تنشيط الذاكرة لدى كبار السن

علاقة الكاكاو بتنشيط الذاكرة فى سن الشيخوخة

فوائد الفلافانول

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