كتب - محمود جلال

كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كيس وسترن ريسرف الأمريكية عن أن مرضى الخرف معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لما نشر فى شبكة فوكس نيوز الأمريكية.



دراسة: مرضى الخرف أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا

قام باحثون بتحليل بيانات السجل الصحي الإلكتروني لما يقرب من 62 مليون أمريكي بالغ بين فبراير وأغسطس 2020، من بين 15770 ألف مريضًا مصابًا بفيروس كورونا، بعد التعديل لعدة عوامل، مثل العمر والجنس والعرق، حدد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من الخرف كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض الجديد بمرتين من أولئك الذين لا يعانون منه.



مرض الخرف

خلص الباحثون إلى أن مرضى الخرف كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، ووجدوا أنهم أكثر عرضة للوفاة بسببه، ومن الواضح أن هذه العوامل، والعديد منها أيضًا عوامل خطر للإصابة بالخرف على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2، والسمنة، الربو وأمراض الكلى المزمنة.



مرض الخرف

وبشكل أكثر تحديدًا، كانت مخاطر دخول المستشفى لمرضى الخرف حوالي 59٪، أي أكثر من الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة وفي الوقت نفسه، كان الخطر الإجمالي للوفيات في الدراسة حوالي 5٪ لكنه قفز إلى 20٪ لمرضى الخرف.



مرض الخرف

جدير بالذكر أن نسبة أعلى من المرضى المصابين بالخرف قد يقيمون في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية المزمنة، وأن اللقاءات القريبة تهيئ لانتقال الفيروس، فإن تأثير الخرف على خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا يستمر بعد السيطرة على الرعاية المنزلية للمسنين كتبوا.

وأشاروا إلى أنه "حتى بعد ضبط عوامل الخطر هذه، لا يزال مرضى الخرف معرضين لخطر الإصابة بكورونا مقارنة بالمرضى غير المصابين بالخرف