كوريا الجنوبية تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و325 إصابة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1534 وفاة.
كوريا الجنوبية تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و7 وفياتالثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:12 ص
كورونا فى كوريا الجنوبية
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و325 إصابة.
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