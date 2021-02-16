اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:27 ص
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كوريا الجنوبية تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:12 ص
كوريا الجنوبية تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات كورونا فى كوريا الجنوبية
وكالات

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و325 إصابة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1534 وفاة.


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فيروس كورونا

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