كامالا هاريس مطالبة الكونجرس بسرعة تمرير خطة الإنقاذ: "لا يسعنا الانتظار"

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية خطة الإنقاذ الامريكية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا، مجددة طلبها للكونجرس بسرعة تمرير خطة الإنقاذ من أجل توفير اللقاحات مجانا لمواطني الولايات المتحدة، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، قائلا: " ستجعل خطة الإنقاذ الأمريكية اللقاحات مجانية ومتاحة للجميع. لا يسعنا الانتظار. الكونجرس بحاجة لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية".



كامالا هاريس على تويتر

وفى سياق متصل، التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.

وأعطى مجلس النواب، الموافقة النهائية، على خطة الميزانية التى تضمنت خطة تحفيز الرئيس الأمريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، ودفعها إلى الأمام بالإجماع حتى حال وجود معارضة من الجمهوريين حيث دفع الديمقراطيون إلى الأمام بخطط لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام وتسريعها فى مجلس النواب لإرسالها إلى الشيوخ بحلول نهاية الشهر.

وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى رسالة إلى الديمقراطيين قبل فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون بهامش 219 إلى 209: "إن عملنا لسحق فيروس كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكى هو أمر عاجل وذو أولوية قصوى"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما أشار الرئيس جو بايدن، الذى تحدث قبل تصرف مجلس النواب مباشرة، إلى تقرير وظائف ضعيف فى تبرير استخدام أداة إجرائية للتغلب على معارضة الجمهوريون فى مجلس الشيوخ وتسريع تقديم المساعدة للعائلات والشركات ومقدمى الرعاية الصحية والحكومات المحلية.