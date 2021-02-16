اليوم السابع
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كأنك فى أوروبا.. ثلوج تتساقط على سيدى برانى فى مطروح.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:08 م
كأنك فى أوروبا.. ثلوج تتساقط على سيدى برانى فى مطروح.. صور ثلوج فى سيدى براني
مطروح – حسن مشالي

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شهدت مدينة سيدى برانى غربى مرسى مطروح سقوط ثلوج، كما تشهد المحافظة سقوطا للأمطار، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 8 درجات مئوية، خلال ساعات الصباح، وتساقط البَرَد أو الأمطار الثلجية، على بعض المناطق، وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، من مدينة سيدى براني غربي مرسى مطروح، بحو 140 مترا، تظهر تراكم كميات من البَرَد والثلوج، كما يحدث في أوربا وروسيا.
 
كما التقط أحد الأشخاص صورتين، في مكان خارج مدينة سيدى براني، يشبه إلى حد كبير المناطق الأوريبية، خاصة مع وجود طواحين الهواء الخاصة بتوليد الكهرباء، وبالبحث والتحقق تبين أن الصورتين تم التقاطهما على الروقة.
 
وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، سقوطاً للأمطار، الخفيفة، بشكل متقطع.
 
على جانب آخر، لم تتلق غرفة عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار.
 
يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات.
الأهالي يجمعون الثلوج
الأهالي يجمعون الثلوج

تجمع الثلوج في شوارع سيدي براني
تجمع الثلوج في شوارع سيدي براني

ثلوج في سيدي براني
ثلوج في سيدي براني

ثلوج في طرق سيدي براني
ثلوج في طرق سيدي براني

جانب من تساقط الثلوج
جانب من تساقط الثلوج

سقوط ثلوج على سيدى برانى
سقوط ثلوج على سيدى برانى

 


طقس مطروح

سيدي براني

ثلوج في مطروح

امطار في مطروح

اليوم السابع بلس

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