اليوم السابع
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قناة سعودية توثق "جرائم الحوثيين".. وتؤكد: مكة لم تسلم من هجماتهم

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:03 ص
قناة سعودية توثق "جرائم الحوثيين".. وتؤكد: مكة لم تسلم من هجماتهم المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى باليمن العقيد الركن تركى المالكى
إيمان حنا

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أوردت قناة الإخبارية السعودية تقريرا  أشارت فيه لتصدى الممكلة العربية السعودية لحوالى 860 صاروخا حوثيا ، كما وجهت الميلشيا نحو الممكلة حوالى 516 طائرة مفخخة.

وأوضح التقرير أن المواقع المدنية كانت فى مقدمة أهداف الميلشيا الحوثىة ومنها المطارات المدنية فى الرياض وجدة والجنوب  مثل مطار أبها، كما أن "الحوثى" لم يستنثى أقدس البقاع من ضرباته فوجه صاروخين باتجاه مكة المكرمة ، ما مثل اختيارا لمضادات الدفاع الجوى السعودى وفى كل مرة تنجح فى صد الهجمات الحوثية التى تطلقها الميلشيا فى حرب جوية مفتوحة .

وأشار التقرير إلى عدم تحرك المجتمع الدولى إزاء تلك الهجمات التى تواجهها الممكلة، فى إشارة لموقف الامم المتحدة وموقف الولايات المتحدة الأمريكية التى ألغت قرار تصنيف جماعة الحوثى كمنظمة إرهابية .

ومن جانب آخر قال عبد الله المعلمى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا، موضحا أن الحوثي منظمة إرهابية ونتعامل معها على هذا الأساس.

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن المبعوث الأمريكي في اليمن يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتا إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، لافتا إلى الحل في اليمن لن يتم إلا دبلوماسيا.


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السعودية

هجمات الحوثيين على السعودية

الممكلة العربية السعودية

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