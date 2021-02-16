قافلة خدمية بمركز بدر بالبحيرة لرفع الوعى بأهمية تنظيم الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار إلى استمرار وتكثيف القوافل الخدمية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياه كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.

وفى إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وتحت شعار "حقك تنظمي" تنطلق حملة لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 17 فبراير لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل بالإضافة إلى تنظيم بعض المعارض للمشغولات بنوادى المرأة بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببعض القرى بالمجان عن طريق العيادات المتنقلة وكذلك تنفيذ ندوات توعوية.

وأشارت الدكتورة بسمة باكور – مدير إدارة تنظيم الأسرة إلى أن القافلة التى نظمت أمس بقرية عبد السلام عارف وتوابعها بمركز بدر أسفرت عن تقديم الخدمة الطبية لعدد 191 منتفعة بإجمالى 123 وسيلة تنظيم أسرة منصرفة و125 حاصلات على خدمات الصحة الإنجابية 65 كشف النساء و30 متابعة حمل و30 كشف سونار) بالإضافة إلى 185 كشف باطنة و200 كشف أطفال.