فوائد بذور الكتان.. أبرزها الوقاية من السرطان وتحسين الهضم وفقدان الوزن

كتبت مروة هريدى

بذور الكتان من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ولها العديد من الفوائد الصحية المذهلة وأصبحت عنصرًا أساسيًا فى عالم الأكل الصحى لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، كما تعمل على تحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى من النوع 2 والسرطان وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. 10 فوائد لبذور الكتان:

1- فقدان الوزن

تعد بذور الكتان واحدة من أفضل الحبوب التى يمكن أن يتضمنها نظامك الغذائى لإنقاص الوزن، فهى غنية بالألياف التى تقضى على شعور الجوع، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن بذور الكتان يمكن أن تُعزز عملية فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

2- تخفيض الكوليسترول فى الدم

تشير دراسة إلى أن تناول بذور الكتان يوميًا قد يساعد فى خفض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 6 إلى 11 فى المائة.

3- الحفاظ على صحة القلب

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالتهاب الشرايين والنوبات والسكتة القلبية والدماغية أيضًا.

4- يُخفض ضغط الدم

بذور الكتان طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة التغذية عام 2015، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الذين تناولوا بذور الكتان يوميًا لأكثر من 12 أسبوعًا أصبح ضغط الدم لديهم تحت السيطرة، لأنها غنية بالبوتاسيوم وهو عنصر غذائى يمكن أن يساعد فى تخفيف التوتر.

5- داء السكرى

وفقًا لبعض الأبحاث الأولية ،قد يؤدي تناول قشور بذور الكتان يوميًا إلى تحسين مستوى السكر فى الدم خاصة لدى مرضى السكرى من النوع 2.

6- الوقاية من السرطان

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المركبات الموجودة فى بذور الكتان قد تحمى من سرطان الثدى بنسبة 18% والبروستاتا والقولون، حيث وجد أن المركبات الموجودة فيه يمكن أن تمنع نمو الأورام.

7- تقليل الالتهاب

تعمل بذور الكتان على تقليل الالتهاب الذى يؤدى للإصابة بأمراض معينة مثل باركنسون والربو.

8- تقليل الهبات الساخنة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 تم تقليل نوبات الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث إلى النصف عندما تناولن ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان المطحونة مرتين يوميًا، حيث انخفضت شدة الهبات الساخنة لديهن بنسبة 57%.

9- تحسين الهضم

تحتوى بذور الكتان على كلا النوعين من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان، وذلك لتحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك ومتلازمة القولون العصبى.

10- صحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى بذور الكتان البنية فى الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور تجاعيد الوجه، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن استخدام زيت بذور الكتان موضعيًا على الجلد يمكن أن يقلل بشكل كبير من حساسية الجلد والخشونة والقشور والحفاظ على ترطيب البشرة ونعومتها، كما أنه مفيد لإصلاح الشعر التالف ومنع تساقط الشعر والأكزيما وقشرة الرأس.