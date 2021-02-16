ظهور متغير جديد لـ كورونا من سلالة A فى أوغندا.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

كشف فريق بحثى متعدد التخصصات من أوغندا والمملكة المتحدة عن ظهور وانتشار متغير جديد لـ كورونا من سلالة A مع تغيرات بروتينية متعددة في جميع أنحاء الجينوم الفيروسي، وذلك وفقا للنتائج التي توصلوا إليها ونشرت نسخة أولية مطبوعة على موقع medRxiv ما قبل الطباعة.

أوضح الباحثون عن السلالات الفرعية الناشئة A ، A.23 و A.23.1 من فيروس كورونا، حيث أفاد فريق البحث أن السلالة الفرعية A.23.1 هي سلالة الفيروس الرئيسية التي لوحظت الآن في منطقة كمبالا في أوغندا.



فيروس كورونا فى اوغندا

أصبحت منطقة كمبالا بؤرة لانتقال الفيروس في البلاد ؛ تم تحديد 60-80 ٪ من الحالات الجديدة في البلاد يوميًا هناك، من يونيو 2020 إلى يناير 2021، وأنشأ الباحثون بيانات التسلسل الجيني لـ كورونا لمراقبة حركة الفيروس والتغيرات فيه.

أفاد الباحثون أيضًا أنه عبر وباء المنطقة بأكملها ، يمكن تصنيف 61٪ ضمن سلالة. A في منطقة كمبالا حتى أواخر يناير 2021.

ونظرًا لأن الباحثين حددوا السلالة A التي نشأت من سائق شاحنة، فإنهم يوصون بالمراقبة المستمرة لجميع سائقي الشاحنات الذين يمرون من أوغندا وخارجها، سيساعد هذا على فهم أفضل للدخول والخروج عبر البلاد الداخلية ، وتداول السلالات في هذه المنطقة ، حيث لا تزال المراقبة الجينومية (على نطاق واسع) غير شاملة.

لرصد الوباء بمزيد من التفصيل ، أنشأ الباحثون تسلسل الجينوم الكامل كورونا من العينات الإيجابية في أوغندا، وفى ن هذا التحليل ، قدم الباحثون تتبع النشأة والتطور ذات الاحتمالية القصوى لمقارنة جميع تسلسلات أوغندا الكاملة والعالية التغطية المتاحة.

لوحظ العديد من السلالات المتغيرة بترددات منخفضة وفقط لفترة وجيزة وربما تكون قد تعرضت لانقراض واضح ، على غرار الأنماط التي لوحظت في المملكة المتحدة واسكتلندا ، كما كتب الباحثون.

ووفقا للباحثين، يمكن أن يؤدي انتشار متغير جديد مع زيادة قابلية الانتقال إلى زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية - ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل الوفيات، وهناك أيضًا خطر من أن المتغيرات الجديدة قد تقوض اللقاحات والعلاجات الحالية ، والتي تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا أو التخفيف من حدته ، بناءً على السلالات السابقة.

من فحص البيانات الجينومية لـ كورونا، لاحظ الباحثون أن السلالات الفرعية A.23 و A.23.1 تنتشر الآن في 12 دولة خارج أوغندا (من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية و أوقيانوسيا) ؛ ويشير هذا إلى الحركة العالمية للمتغيرات الناشئة حديثًا.

تسلط هذه الدراسة الضوء أيضًا على أهمية المراقبة الجينومية السريعة لمسببات الأمراض المعدية وكذلك الحاجة إلى مراقبة تحركات الفيروس عن كثب.

جدير بالذكر أنه تم التعرف على العامل المسبب لمرض فيروس كورونا لأول مرة في ووهان، بالصين في ديسمبر 2019، ومنذ ذلك الحين ، أصاب الفيروس أكثر من 107 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة أكثر من 2.4 مليون، وبسبب قابلية انتقاله العالية ، كان من الصعب احتواء الفيروس في منطقة وبائية.

في الجزء الأخير من عام 2020 ، ظهر متغير جديد من فيروس كورونا السلالة B.1.1.7) في إنجلترا وآخر ، (B.1.351) ، المعروف أيضًا باسم 501Y.V2 ، في جنوب إفريقيا، ولوحظ أن كلاهما قد زاد من قابلية الانتقال ، حتى أن بعض الدراسات المبكرة تشير إلى زيادة الفوعة في هذه الطفرات.