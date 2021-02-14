تطوير لقاح كورونا لمحاربة السلالات الجديدة خلال أقل من عام

كتبت مروة هريدى

يعمل علماء بريطانيون على تطوير لقاح عالمى لمحاربة فيروس كورونا، من شأنه أن يتغلب بشكل فعال على جميع أنواع سلالات هذا الفيروس وقد يكون جاهزًا للاستخدام فى أقل من عام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "دايلى ميل" البريطانية.

ويعمل الباحثون فى جامعة نوتنجهام الإنجليزية على تطوير لقاح يستهدف القضاء على جوهر فيروس كورونا المتفشى حول العالم بدلًا من اللقاحات الشائكة المستخدمة حاليًا، حيث أن هناك مخاوف كبيرة بشأن عدم قدرة لقاحى فايزر وأسترازينكا على العمل بكفاءة فى مواجهة تحور الفيروس والسلالات الجديدة منه.

ويعمل باحثو جامعة نوتنجهام مع شركة "Scancell" التى تتخذ من أكسفورد مقرًا لها لإنتاج لقاح شامل قادر على محاربة فيروس كورونا بكل سلالاته فى أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر هذه الشركة واحدة من أفضل الشركات الأوروبية التى تحاول الوصول للقاحات مقاومة للطفرات الجديدة من كوفيد -19.

وقال الدكتور جيليس أوبرايان تير كبير المسئولين الطبيين بشركة "Scancell" فى تصريحات صحفية "لا ندعى بالضرورة أنه سيكون لقاحًا شاملًا لفيروس كورونا، لكن سيكون لديه القدرة على محاربة متغيراته بشكل كبير".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك أدلة على أن منتجات الشركات لا تعمل بشكل جيد مع طفرة فيروس كورونا الجديدة "E484K" والتى تنتشر حاليًا فى جميع أنحاء البرازيل وجنوب إفريقيا.

من جانبه، يأمل مات هانكوك وزير الصحة البريطانى فى أن يصبح كورونا فيروسًا قابلًا للعلاج ومرض يمكننا التعايش معه فى أقرب وقت ممكن بعد تقديم اللقاح لجميع البالغين بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وكانت المملكة المتحدة قد سجلت 13308 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمعدل إنخفاض 27 فى المائة عن الأسبوع الماضى، وانخفضت الوفيات اليومية أيضًا بمقدار الربع إلى 621، ليصل العدد الإجمالى من الوفيات بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة حتى الآن إلى 116908 حالة وفاة، على الرغم من أن الأرقام المنفصلة تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.