اليوم السابع
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طقس مضطرب وأمطار رعدية.. تعرف على أحوال الطقس حتى الخميس المقبل "فيديو"

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:36 م
طقس مضطرب وأمطار رعدية.. تعرف على أحوال الطقس حتى الخميس المقبل "فيديو" أمطار - أرشيفية

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أجواء غير مستقرة تضرب البلاد وطقس سئ يضرب المحافظات والأرصاد تحذر من انخفاض حاد بدرجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط رياح شديد مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة لنحو 7  درجات.

ومن المتوقع أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة مع نشاط ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث تشهد العاصمة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الخميس.

من جانبها أعلنت وزارة التنمية المحلية رفعت حالة الطوارئ بكافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الساحليةحيث انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع وتم التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق الشوارعومراجعة أعمدة الكهرباء كما دعت المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم.


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