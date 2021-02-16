طقس سيئ يضرب المنوفية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

ضربت محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ منذ قليل، حيث هطلت أمطار غزيرة بمدينة السادات، بينما شهدت معظم مراكز ومدن المحافظة هطول أمطار خفيفة، بالإضافة إلى برود فى الجو طول اليوم منذ الصباح الباكر.
وفى سياق متصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية على رؤساء مجالس المدن بالمتابعة والتعامل السريع مع رفع وشفط مياه الأمطار بجميع قرى الوحدات المحلية فى حالة سقوط أمطار غريزة وذلك لتيسير الحركة.
وأكد استمرار العمل واستقبال غرف العمليات لمشكلات وشكاوى واستفسارات المواطنين.
وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظة المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس وإحتمالية هطول أمطار على المحافظة.
وأكد ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية في حالة سقوط أمطار وسيول قد تؤدي إلى إرتفاع نسبة العكارة بالمجاري المائية وضرورة قيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها في حالة ظهور أى تغيير يؤثر على محطات المياه المرشحه.
وطالب بضرورة التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (125) .
وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.
وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة