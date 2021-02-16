اليوم السابع
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ضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وإحالة 77 موظفا للتحقيق فى البحيرة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:45 م
ضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وإحالة 77 موظفا للتحقيق فى البحيرة جانب من الحملات
البحيرة – ناصر جودة

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى، حملة مكبرة بنطاق مركز أبو حمص فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة كميات من اللحوم والكبده منتهية الصلاحية وكميات من المخبوزات لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتم سحب عينات مواد غذائية مشتبه في صلاحيتها بالإضافة إلى ضبط فرن يعمل بدون ترخيص، وتحرير محاضر لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار ومحاضر لعدم ارتداء كمامات، ومصادرة عدد من الشيش بالقهاوي لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية.

بالمرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها، تم إحالة 77 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحيه والمصالح الحكوميه للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

ويشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الإدارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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