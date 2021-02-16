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شمال سيناء تعلن حالة الطوارئ استعدادا للأمطار والسيول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:09 م
شمال سيناء تعلن حالة الطوارئ استعدادا للأمطار والسيول محافظة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت محافظة شمال سيناء اليوم فى رفع حالة الطوارئ بين أجهزة الخدمات ومجالس المدن تحسبا لسقوط أمطار وجريان سيول، وأعلن عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وضع كافة الجهات فى حالة استعداد لأى طارئ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بمجالس المدن وشركات الخدمات .

وشهدت شمال سيناء ظهر اليوم، انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة، وتلبد السماء بالغيوم، مع هبوب رياح خفيفة، وعلو فى أمواج البحر، وتراجعت حركة السير بشكل ملحوظ على الطرق، فى حين تسير الحياة بشكلها الطبيعى داخل المدن .

يذكر أن موجة الأمطار السابقة كانت قد تسببت فى امتلاء السدود بمجرى وادى العريش، وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء،  عبور المياه من مفيض سد الروافعه  خلال السيول المتوسطة التي تعرضت لها شمال سيناء يوم الخميس الموافق2020/2/4.

واوضح البيان، انه امتلأت خلال تلك السيول بحيرة السد بكامل سعتها التخزينية وقدرها 5.3 مليون متر مكعب، وواصلت المياه الفائضة مسارها بعد السد بمجرى وادي العريش الرئيسي حتي توقف السيل عند قرية المقضبه علي بعد 40 كم تقريبا قبل مدينة العريش.

يذكر أن سد الروافعة من أكبر السدود التى أقامتها الدولة بوسط سيناء ، بهدف حجز مياه السيول على مجرى وداى العريش .

 

 

 


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