اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شفط مياه الأمطار من الطريق الدولى بمدخل مدينة مرسى مطروح.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:22 م
شفط مياه الأمطار من الطريق الدولى بمدخل مدينة مرسى مطروح.. صور شفط المياه من شوارع مطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، أن أعمال رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، مستمر على مدار الساعة، بالطرق الدولي، بمدخل المدينة والحارة البطيئة وتسليك وتنظيف بربخ عزبة السلام، لتصريف مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، بأن العمل متواصل، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بسيارات ومعدات شفط المياه، بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.

وأشاد "جاب الله"، بجهود رجال إدارة تحسين البيئة، المستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المجلس، تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266.

وكانت محافظة مطروح، ومناطق الساحل الشمالي، قد شهدت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، المصحوبة ببرودة شديدة، تصل إلى حد الصقيع، وتراجع درجات الحرارة بشكل كبير، ويستمر هذا الطقس حتى الآن.

شفط مياه الأمطار
ازالة تجمعات الأمطار من مدخل مدينة مطروح

 

فرق الطوارئ بمدينة مطروح
فرق الطوارئ بمدينة مطروح تزيل مياه الأمطار

 

شفط مياه الأمطار
جانب من أعمال شفط مياه الأمطار بمطروح

 

شفط المياه
جانب من أعمال شفط المياه 

 

 


محافظة مطروح

مجلس مدينة مرسى مطروح

الامطار

طقس مطروح

ازالة مياه الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة