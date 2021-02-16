سقوط أمطار كثيفة على الإسماعيلية وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح

تعرضت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، لأمطار شديدة على جميع أنحاء المحافظة، وعلى الفور تحركت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الشوارع لشفط المياه.

وقال العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسماعيلية، إن سقوط الأمطار، لم يؤثر على حركة المرور بشوارع المدينة، أو الشوارع السريعة بين المحافظات.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن سقوط الأمطار بالإسماعيلية، لم يؤثر على حركة الملاحة بمجرى قناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدًا الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد، فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.