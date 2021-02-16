اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالصقيع فى مطروح والساحل الشمالى.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:55 ص
سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالصقيع فى مطروح والساحل الشمالى.. صور
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الأمطار الخفيفة سقوطها، على مناطق متفرقة فى محافظة مطروح والساحل الشمالى، بشكل متقطع، مصحوبة ببرودة شديدة، على جميع الأنحاء، مع انتشار فرق الطوارئ بمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة آثار الأمطار وتجمعات المياه، في ظل التوقعات بسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في جميع القطاعات والأجهزة المعنية، فى ظل التوقعات بسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بمحافظة مطروح، مع التنسيق بين غرف عمليات مجالس المدن القطاعات المختلفة، مع غرفة العمليات الرئيسية، للتعامل مع أي طارئ، والاستجابة الفورية للبلاغات.

 

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن بلاغات أو إخطارات، عن حدوث أعطال أو أضرار تسببت فيها  الأمطار، أو وجود تجمعات كبيرة من المياه بشوارع المدن، ولم تؤثر على تحركات المواطنين.

 

يذكر أن أهالي مطروح وخاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون هطول الأمطار بغزارة لملء الآبار والسدود وخزانات حصاد مياه الأمطار المنتشرة في الوديان لاستخدامها في الزراعة والشرب وتربية الأغنام طوال العام.

الامطار الخفيفة في شوارع مطروح
الامطار الخفيفة في شوارع مطروح

 

امطار وصقيع على مطروح والساحل الشمالي
امطار وصقيع على مطروح والساحل الشمالي

 

تمركز سيارات ومعدات شركة مياه مطروح للتعامل مع الامطار
تمركز سيارات ومعدات شركة مياه مطروح للتعامل مع الامطار

 

رفع حالة الاستعداد في مطروح للتعامل مع اثار الامطار
رفع حالة الاستعداد في مطروح للتعامل مع اثار الامطار

 

محافظة مطروح ترفع حالة الطورئ لمواجهة الطقس السيئ
محافظة مطروح ترفع حالة الطورئ لمواجهة الطقس السيئ

 


محافظة مطروح

اخبار الطقس

طقس مطروح

الأمطار

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: تعطيل حركة الملاحة اليوم بميناء الصيد بسبب الطقس السيئ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:28 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16/2/2021 فى مصر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:00 ص

الأرصاد الجوية: هناك حالة من انخفاض الرؤية على الطرق فى موجة الطقس السيئ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:48 م

متحدث التنمية المحلية يوجه نصيحة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:10 م

إغلاق مناطق الزيارات السياحية فى سانت كاترين لمدة 3 أيام لسوء الطقس

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة