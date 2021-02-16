اليوم السابع
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روسيا: عقوبات أحادية الجانب مفروضة على 20% من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:17 م
روسيا: عقوبات أحادية الجانب مفروضة على 20% من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بوتين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المسئولة القانونية في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، أن عقوبات أحادية الجانب لم تناقش في مجلس الأمن الدولي، مفروضة على 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المسئولة القانونية في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة للجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة: ما يثير قلقا خاصا هو فرض إجراءات إجبارية أحادية الجانب، غير مبنية على القانون الدولي في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي أو إضافة للإجراءات التي اتخذها، وحتى في ظروف الوباء العالمي هناك إجراءات أحادية مفروضة على 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ولفتت المسئولة القانونية في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، إلى حرمان الدول التي تفرض عليها العقوبات من إمكانيات الوصول إلى آليات الاقتراض والأسواق الخارجية، مما قد يدفعها إلى شفا الهاوية ويحرمها من الموارد الضرورية لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية أمام مواطنيها، موضحة أن هذا الوضع لا يزال قائما على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التراجع عن العقوبات في فترة الوباء.


روسيا

عقوبات

الأمم المتحده

إجراءات احاديه الجانب

ميثاق الأمم المتحدة

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